بينهم سيدتان.. القبض على 5 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

و أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط (مبيض​ محارة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا أبرزها "إستعراض قوة ، قتل ، سلاح" والمقضى عليه غيابياً بالحبس (15) سنة والإعدام شنقاً.

كما تم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) مطلوب التنفيذ عليها بالحبس المؤبد فى قضية "قتل عمد".

وتم ضبط ( ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليها بالحبس (94) سنة فى (45) حُكم (جزئى) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة)، وكفالات مالية.

كما تم ضبط ( مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) محكوم عليه بالحبس (114) سنة فى (72) قضية "مستأنف ، جزئى ، غرامة" بتهم تبديد، وكفالات مالية.

وتم ضبط ( مالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) محكوم عليها بالحبس (42) سنة فى (28) قضية "جزئى – غرامة" بتهم تبديد، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.