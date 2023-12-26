عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم سيدتان.. القبض على 5 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

و أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط (مبيض​ محارة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا أبرزها "إستعراض قوة ، قتل ، سلاح" والمقضى عليه غيابياً بالحبس (15) سنة والإعدام شنقاً.

كما تم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) مطلوب التنفيذ عليها بالحبس المؤبد فى قضية "قتل عمد". 

وتم ضبط ( ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليها بالحبس (94) سنة فى (45) حُكم (جزئى) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة)، وكفالات مالية.

كما تم ضبط ( مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) محكوم عليه بالحبس (114) سنة فى (72) قضية "مستأنف ، جزئى ، غرامة" بتهم تبديد، وكفالات مالية. 

وتم ضبط ( مالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) محكوم عليها بالحبس (42) سنة فى (28) قضية "جزئى – غرامة" بتهم تبديد، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإعدام شنقا الحبس المؤبد المحكوم عليهم ضبط المحكوم عليهم الهاربين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

غير لائق.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

متجوزة وعندها عيال| والد الشناوي يرد على “طبطبة” الحكمة الأمريكية.. وهذا موقف حارس الأهلي من نهائي السوبر

ترشيحاتنا

إصابة 3 جنود إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع على حدود لبنان

النواب: صرف 800 مليون قيمة تعويضات المنفعة العامة من أصل 1.7 مليار جنيه

فصل مذيعة شهيرة بسبب ظهورها بكوب يحمل علامة إحدى شركات المقاطعة

وزيرة التخطيط تبدأ مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم

زيارة عاجلة لوزير خارجية الأردن إلي القاهرة

3.8 مليار دولار زيادة في الصادرات الهندسية خلال 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ