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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تستعرض عضلاتها من داخل الجيم| شاهد

آيتن عامر
آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها وجمهورها صورا جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت آيتن عامر وهي تستعرض لياقتها البدنية في الجيم مرتدية ملابس رياضية، فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجهصعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على آيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث فيالفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كل من بيومي فؤاد، آيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسراالمسعود،إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

وكانت آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" على قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان 2022، لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، آيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر،انتصار، نادينمصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

البحث عن علا الفنانة ايتن عامر هبه عبد العزيز بيومي فؤاد جمال عبد الناصر رياض الخولى فيلم مندوب مبيعات

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