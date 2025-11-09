شعبة الاتصالات: أزمة الهواتف المغلقة في السوق ليست ناجمة عن التهريب

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن أزمة الهواتف المغلقة في السوق ليست ناجمة عن التهريب، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى وقف الاستيراد خلال عام 2023، مؤكدًا أن فتح الاستيراد للهواتف المحمولة سيقلل من حالات التهريب.

هواتف محمولة من الجمارك

وشدد وليد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يحدث حالياً هو أمر جديد ولم يتم الإعلان عنه مسبقًا، مشيرًا إلى أن بعض التجار اشتروا هواتف محمولة من الجمارك بدون أي رسوم، وتم إيقافها لاحقًا، مضيفًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر فرض ضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، وهو قرار لم يُعلن من قبل.

حقوق التجار والمستهلكين

وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه لا يجوز تطبيق أي قرار بأثر رجعي، مؤكدًا أن حقوق التجار والمستهلكين محفوظة وسيعود الهاتف للعمل مرة أخرى، وأوضح أن التجار قاموا بتوكيل محامين لرفع قضايا لإلغاء القرار ومنع تطبيقه بأثر رجعي، محذرًا من أن ما يحدث قد يهدد السلم المجتمعي ويسبب مشاكل كبيرة في السوق.