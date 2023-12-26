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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بـ4,6 مليون جنيه .. القبض على تاجر مخدرات بمطروح

المخدرات
المخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام- 11 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه") وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,600,000 جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء. 

الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر المخدرات والأسلحة النيابة العامة حشيش عنصر اجرامى مكافحة المخدرات وزارة الداخلية

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