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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يهنئ سلاح الجو الأوكراني على نجاحه في استهداف سفينة حربية روسية

صدى البلد

هنأ الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، سلاح الجو الأوكراني بعد استهدافه السفينة الروسية.

وأعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف، مقتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في الهجوم الأوكراني الذي استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.

وقال أكسيونوف عبر تطبيق تليغرام "للأسف، قُتل شخص وأُصيب آخران في هجوم للعدو على فيودوسيا"، مضيفاً أنّ مباني تضرّرت أيضاً وتمّ إجلاء سكانها.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني فجر اليوم، أنّه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.

وقال سلاح الجوّ في منشور على تطبيق تليجرام إنّ سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دُمّرت على أيدي طيّاري القوات الجوية في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 02:30 (الساعة 00:30 بتوقيت جرينتيش) بواسطة صواريخ كروز "للطيران التكتيكي" وفق سلاح الجو.

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