بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه.. رصف شوارع مركز ومدينة الإبراهيمية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق المركز ، وذلك تماشياً مع خطه المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح رئيس مركز ومدينة الابراهيمية أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة جنوب المدينة والتي تشمل شارع الحريه الشارع الرئيسي لمدخل مدينة الإبراهيميه ومتفرعاته بأطوال ١٢١٦٠ متر وبتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون و500 ألف جنيه.

أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .