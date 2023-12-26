نبأ مأساوي.. العثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي بالعراق

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن نبأ مأساوي بخصوص المواطن الكويتي والسعودي اللذين اختفيا في العراق، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر السلطات الكويتية أن السلطات العراقية عثرت على جثتي المواطنيين الكويتي والسعودي بعد اختفائهما في الأنبار.