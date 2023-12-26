قرار عاجل من وزارة الرياضة بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارا بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب والمدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد؛ لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع والمخالفات المالية التى شابت القائمين على الاتحاد.

وكانت لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية؛ رصدت مخالفات بناءً على أعمال التفتيش المالي والإداري والقانوني التى تمت فى ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.