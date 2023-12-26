بواقي أوكازيون.. تعليق غير متوقع من ياسمين الخطيب بشأن إمام عاشور

تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي جمع الفريقين بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكتبت الفنانة والاعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها علي فيسبوك "زايطين أوي عشان إمام عاشور ده حرفياً" فضلة خيرنا":"بواقي أوكازيون".

وفاز الأهلي على سيراميكا في الوقت بدل الضائع بهدف ذاتي سجله جاستن آرثر لاعب كليوباترا، وذلك بعد مجهود كبير من إمام عاشور.

ليضرب الأهلي موعدا مع مودرن فيوتشر في النهائي، وهو الذي تخطى بيراميدز بركلات الترجيح.