سمير فرج: إيرادات قناة السويس 10 مليارات دولار هذا العام

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن باب المندب يمر من خلاله 40% من حجم التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك أهمية استراتيجية كبيرة لباب المندب.



وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توترا في المنطقة ويعود ذلك إلى أذرع إيران وهي 4 أذرع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، لافتا إلى التوتر في العراق وضرب القواعد الأمريكية في بغداد.



ولفت سمير فرج، إلى أن باب المندب، يمر من خلاله التجارة من جنوب شرق آسيا والصين وكذلك مواد البترول، مشيرا إلى التأثير على الملاحة بجانب تواجد قناة السويس في حركة الملاحة، حيث حققت القناة إيرادات هذا العام 10 مليارات دولار.



وأوضح أن شركات أوروبية كبرى قررت عدم المرور من باب المندب والبحر الأحمر جراء تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وهو ما يهدد السفن، لافتا إلى أن هناك سفنا اتخذت طريقا أخر وهو رأس رجاء الصالح.



