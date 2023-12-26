جنرال إسرائيلي: لا تصدقوا الجيش لا حل لـ أنفاق حماس

قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المحللين العسكريين الإسرائيليين يكذبون وأنه لا يوجد حل لأنفاق حماس في قطاع غزة.

وأضاف بريك في مقال له بصحيفة “هآرتس”، أن الجيش الإسرائيلي يكذب بشأن أن حماس تلقت ضربة قاسية وهي في طريقها إلى الانهيار.

ويكتب باريك أن " عدد ضحايا حماس من نيران قواتنا على الأرض أقل بكثير، مما يُقال للجمهور".

ويضيف أنه "من الواضح أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمستوى الأمني ​​يسعى إلى تصوير الحرب على أنها نصر عظيم قبل أن تتضح الصورة. ولهذا الغرض، يقومون بإحضار وسائل الإعلام المجندة من القنوات التلفزيونية الكبرى إلى غزة، حتى يتمكنوا من التقاط "صور النصر".

وأكد اللواء احتياط أن "تدمير أنفاق حماس سيستغرق سنوات عديدة وسيكلف إسرائيل خسائر كثيرة. وهي عبارة عن مئات الكيلومترات من الأنفاق المتفرعة والعميقة، بعضها مبني على أرضيات، مع العديد من العمليات القتالية".

وتابع: "أخبرني العديد من القادة الذين يقاتلون في قطاع غزة أنه سيكون من الصعب جدًا، إن حدث ذلك على الإطلاق، منع حماس من إعادة البناء حتى بعد كل الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بقواعدها. وستتطلب التجربة استمرار وجود قوات كبيرة في غزة لسنوات عديدة أثناء قتال حماس، التي ستخرج من الأنفاق، وتطلق صواريخ مضادة للدبابات، وتزرع متفجرات، وتأسر، وتسبب العديد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على شبكة أنفاق كبيرة تابعة لحركة حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث تم انتشال جثث خمسة رهائن إسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “قادت قوات اللواء 551 ووحدة المخابرات العسكرية 504 عملية انتشال جثث الجنود، الضابط زيف دادو، العريف. نيك بيزر والرقيب. رون شيرمان والمدنيان إيليا توليدانو وإيدن زكريا”.

وكان لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي معلومات استخبارية عن وجود جثتين للرهائن في منطقة مخيم جباليا، وحدد موقع فتحات الأنفاق أثناء عمليات المسح.

وأضاف: “كشفت عمليات الفحص، التي قامت بها القوات، بما في ذلك وحدة الهندسة القتالية ياهالوم، عن شبكة أنفاق ضخمة ذات مستويين ومصعد يتجه لأسفل عشرات الأمتار إلى قاعة كبيرة ومركز قيادة”.