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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يبعث برسالة تحذير لقادة حماس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذير لحركة حماس الفلسطينية.

وقال نتنياهو، في رسالته لعناصر وقادة حماس: “نراكم وسنصل إليكم ومستمرون في الحرب حتى النهاية”.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “لدينا مقاتلون على الأرض في غزة وأحيانا تحت الأرض”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي توسع عملياتها في خان يونس بقطاع غزة بحثا عن يحيي السنوار.

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن “الجيش الإسرائيلي لديه تقديرات بالفعل حول مكان يحيي السنوار”.

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وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن كيان الاحتلال يدرس خطة جديدة في غزة تتمثل في التخلص من قادة المقاومة مقابل إطلاق سراح المعتقلين.

وزعمت التقارير العبرية نقلا عن مصادر لها، بأن الاحتلال لا يريد اغتيال قادة حماس المهين حتى يتمكنوا من الخروج من غزة ويجنبوا الناس ويلات الحرب.

حماس نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي غزة

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