هدفنا واحد.. إسرائيل تعترف بوجود خلافات مع الولايات المتحدة |تفاصيل

قال مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه على الرغم من وجود خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن حرب على غزة، فإن كلا البلدين يريدان القضاء على حماس.

وأضاف ريجيف في تصريحات لشبكة CNN: "يمكن أن نجري مناقشات مختلفة حول العديد من القضايا مع الولايات المتحدة ويكون هناك خلافات بيننا، ولكن نحن نستمع بانتباه شديد إلى كل ما تقوله واشنطن، وأعتقد أنهم يستمعون باهتمام شديد إلى كل ما نقوله لهم، ولكن في نهاية المطاف، نحن على نفس الجانب ونريد القضاء على حماس".

وتابع ريجيف: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تنتصر إسرائيل في شمال غزة، بحجة أن إعادة الإعمار في القطاع لا يمكن أن تتم حتى يتم القضاء على حماس".

وعلى جانب آخر، سيجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، لمناقشة المرحلة التالية من الحرب في غزة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وتأتي هذه الاجتماعات في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى التخفيف من حدة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ حوالي ثلاثة أشهر.