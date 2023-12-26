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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع الاحتلال يعلن تعرض إسرائيل للهجوم من 7 جبهات

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتعرض للهجوم من سبع جبهات.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، قال جالانت: “نحن في حالة حرب في عدة ساحات، ونتعرض للهجوم من سبعة جهات مختلفة، من غزة ولبنان وسوريا وإسرائيل والعراق واليمن وإيران”.

أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن “الجيش الإسرائيلي رد على الهجمات من جبهات، وكل مهاجم هو هدف لا حصانة لأحد فيه”.

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وأضاف جالانت: “حماس وحزب الله وإيران يرون نتائج تصرفات إسرائيل وأن هذه حرب طويلة، وستستغرق معاقبة المسؤولين عن الهجمات شهورا أو سنوات، لكن النتيجة ستتحقق”.

إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت غزة لبنان

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