الأمم المتحدة تعلن تعيين الهولندية سيجريد كاغ منسقة إنسانية لغزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعيين الوزيرة الهولندية سيجريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، وذلك عقب صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطاع.

أفادت المنظمة الدولية، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش "أعلن تعيين سيجريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، على أن تتولى إقامة آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".

وفي أخر إحصائية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية, يوم الثلاثاء, بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة في يومه الـ81 إلى 20915 شهيدًا و54918 جريحاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة :"إنّ قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدًا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعرب عن خشيته من أن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبّي هو تكرار للسيناريو الذي نفذه الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي وحماية الطواقم الطبيّة والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

ونادى المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.