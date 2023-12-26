زيلينسكي: روسيا قصفت محطة قطارات خيرسون.. وعدد الضحايا غير معروف

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قصفت محطة السكة الحديد في خيرسون، مشيرا إلي أن عدد الضحايا غير معروف بعد.

بدوره، قال وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمينكو، مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في قصف روسي على محطة قطارات خيرسون.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إن القيادة العسكرية لم تتقدم حتى الآن بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، كما صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي سابقًا.

وحسب قناة “رادا” الأوكرانية، قال زالوجني، إن “القيادة العسكرية لم تتقدم بأي طلب بشأن أي أرقام أو ما شابه”.

واعترف زالوجني، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لديها احتياجات معينة من الناس لتغطية النقص وتشكيل وحدات عسكرية جديدة.

ورفض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الكشف عن الاحتياجات، مشيرًا إلى أن هذا سر من أسرار الدولة.