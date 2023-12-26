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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن العراقي يكشف تفاصيل مقـ.تل المواطنين السعودي والكويتي في الأنبار

الأمن العراقي
الأمن العراقي

كشف الأمن العراقي تفاصيل العثور على جثتي المواطنين السعودي والكويتي في الأنبار، واللذان توفيا إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني العراقي، أنه تم فقدان الاتصال بالمواطنين السعودي أنور الظفيري والكويتي فيصل المطيري، الذين دخلا العراق للسياحة بتاريخ 17 ديسمبر، و20 نوفمبر 2023 .

وأضاف البيان: “بتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تم تكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى”.

وتابع: “بعد استنفار كل الجهود وتخصيص قطعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة، تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري، بعد أن تعرضت عجلتهما إلى إنفجار عبوة ناسفة قديمة، من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي”.

بدورها، قالت سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد، إن السلطات العراقية عثرت على جثتي سعودي وكويتي بعد اختفائهما في الأنبار ونتابع مع السلطات ملابسات الحادث.

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نبأ مأساوي.. العثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي بالعراق

وقالت السفارة، في بيان عبر منصة إكس: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".

وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين.

العراق السعودية الأنبار الكويت

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