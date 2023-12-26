أول إجراء إسرائيلي عقب وقوع انفجار قرب سفارة تل أبيب في الهند

طالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الإسرائيليين المتواجدين في الهند بعدم ارتداء ما يدل على هويتهم، وذلك بعد الانفجار الذي وقع قرب سفارة تل أبيب في نيودلهي.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم استدعاء شرطة نيودلهي إلى سفارة إسرائيل في الهند، عقب بلاغ عن انفجار عبوة ناسفة وقع بالقرب من المجمع.

وبحسب التقديرات فمن المحتمل أن تكون هذه عبوة ناسفة تم تفجيرها خارج مبنى السفارة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية سماع دوي انفجار بالقرب من المبنى في نيودلهي.

وأشارت إلى أنه "لم تقع إصابات نتيجة الانفجار، وأن جميع السفراء والعاملين في السفارة بخير".

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أنه يتم التحقيق مع طاقم السفارة من قبل السلطات المحلية الهندية بالتعاون الكامل مع عناصر الاستخبارات الإسرائيلية.