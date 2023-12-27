عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم الـ18 لتكريم 60 من علمائها وباحثيها.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تشهد جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، احتفالية عيد العلم الثامن عشر لتكريم عدد من الوزراء و 60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2022، وذلك اليوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري الساعة الخامسة مساءً، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وتهدف احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

txt

كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات الدراسات العليا.. و5 محظورات على الطلاب قبل دخول الامتحان

txt

الغش أبرزها.. تحذيرات للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول

وتبدأ مراسم احتفالية عيد العلم، بصورة تذكارية لمجلس الجامعة أمام قاعة أحمد لطفي السيد ثم دخول مجلس الجامعة بطابور عرض، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة القاهرة، يليه كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ثم كلمة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتبدأ بعدها مراسم التكريم، يعقبها حفل فني لأوركسترا طلاب جامعة القاهرة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى دعم الجامعة الكامل لعلمائها وباحثيها، وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار وتطبيق العلوم والتكنولوجيا، والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام محلي وعالمي وتدخل في نطاق الحاجة الإنسانية والنهوض الاجتماعي، وتوظيف استغلال المعرفة وربطها بالتنمية الشاملة للوطن، بما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

جامعة القاهرة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد الخشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

خلصت.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

ترشيحاتنا

سعر تويوتا لاند كروز في السعودية

بديل Galaxy S23 وبنصف الثمن.. أفضل موبايل سامسونج لطلبة الجامعة

استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس

بيان عاجل لـ أمريكا بشأن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم

الوزراء: الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي حتى منتصف 2024

أحمد أبو عبلة: العين الإماراتي حاول التعاقد معي بعد الأهلي ولكني رفضت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الرز

فوائد مذهلة لتناول الحرنكش| تعرف عليها

«كيم جونج أون».. أصغر زعماء العالم وأشدهم التزامًا بالسرية|10 معلومات مدهشة حول حياته

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الأسود؟.. 10 فوائد تعرف عليها

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ