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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح خارج المنافسة.. هالاند يحصد جائزة جديدة في 2023

هالاند
هالاند

حصد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، جائزة جديدة، قبل نهاية عام 2023.


وقدم هالاند عاما استثنائيا مع مانشستر سيتي، وساهم في تحقيق 4 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بينما لم تحتسب له بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها السيتزينز، بسبب خروجه من قائمة الفريق بداعي الإصابة.

وأعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، اليوم الثلاثاء، فوز هالاند بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وتوج هالاند بالجائزة، بعد أن تفوق على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي.

وجاء الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع، بينما حل الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد في المركز الخامس.

وفاز هالاند، بالعديد من الجوائز خلال عام 2023، أبرزها أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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