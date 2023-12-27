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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنشر رابط تسجيل البرامج والدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك بالتعاون بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريًا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.


وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك في البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط 


ويتم تنفيذ هذه البرامج  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وقد نظّم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج على مستوى الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وذلك ضمن الخطة العامة لإدارة رعاية الشباب .

حيث جاءت نتائج البطولة للطلاب كالتالي: حصول الطالب أحمد رجب أحمد كلية الخدمة الاجتماعية على المركز الأول والطالب (بوفلى نادي) كلية التجارة على المركز الثاني، والطالب (علي محمود علي) كلية العلوم على  المركز الثالث.

في حين جاءت نتيجة بطولة الطالبات كالتالي: فوز الطالبة (مورين ميلاد) كلية الفنون الجميلة بالمركز الأول والطالبة (مارينا صبري) كلية الآداب بالمركز الثاني، والطالبة (رجاء حسن) كلية الصيدلة بالمركز الثالث.

وبعد الانتهاء من البطولة تم اختيار عدد من اللاعبين لتمثيل الجامعة في بطولة  الشهيد الرفاعي لـ51 للعام الجامعي 2023 _ 2024.

وقد تكونت لجنة التحكيم من عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي والسيد دياب و محمد شعبان.

وقام بتنظيم هذه البطولة عمرو جلال مسئول قسم الألعاب الفردية وأحمد إبراهيم وأحمد عبد الناصر، تحت إشراف هشام رفعت القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

Jobs Education أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية الخاصة الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدورات بنظام الاون لاين

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