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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الوزراء: الرصيد الإستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية يكفي حتى يونيو 2024

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات يحظى بأهمية خاصة على ضوء الدور الهام والجهود المبذولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وعقد رئيس الوزراء اجتماع اليوم بمشاركة وزراء الصحة والسكان والمالية والتعليم العال، والذي أكد خلاله رئيس الوزراء على أهمية جهود توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية بناء على احتياجات المنشآت التابعة لوزارة الصحة والجامعية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الغرض من الاجتماع بشكل رئيسي هو مراجعة الوضع القائم فيما يتعلق بالوضع المالي لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير تلك الاحتياجات.

 توفير الأدوية خاصة الأدوية ذات الطبيعة الحساسة

ولفت أن الاجتماع تناول أيضا الأرصدة الحالية من مختلف الأدوية والمستلزمات والأجهزة لدى وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وهناك أمان استراتيجي وذلك حتى نهاية يونيو 2024،وهيئة الشراء الموحد حريصة كل الحرص وبناء على المتابعة اليومية وتوجيهات رئيس الوزراء اليوم ستتعاون مع كل الجهات المعنية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، خاصة الأدوية ذات الطبيعة الحساسة.

مجلس الوزراء المستلزمات الطبية توجيهات رئيس الوزراء وزارة الصحة المالية توفير الأدوية

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