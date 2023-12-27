من الأرشيف الوطني|وثائق ومذكرات تكشف كيف تجسست هولندا على الناجين من المحرقة

رُفعت السرية عن وثائق من قبل الأرشيف الوطني، العام الماضي، وحللتها المنفذ الهولندي هيت بارول، والتي تكشف أنه قام جهاز الأمن الداخلي الهولندي (BVD) بمراقبة المواطنين اليهود لعقود من الزمن بعد عودتهم من أوشفيتز ومعسكرات الاعتقال الأخرى، معتبراً إياهم تهديدات محتملة للديمقراطية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، اعتبرت منظمة BVD لجنة أوشفيتز الهولندية، التي أسسها الناجون من المعسكر النازي سيئ السمعة في عام 1956، منظمة متطرفة، استنادًا إلى حقيقة أن قادتها كانوا أيضًا أعضاء في الحزب الشيوعي الهولندي (CPN).

وقد تم التجسس على أعضاء مجلس إدارة فرديين، حتى أن جهاز الاستخبارات الداخلية (BVD) أدخل مخبراً في المنظمة.

وبحسب جهاز المخابرات العامة والأمن (AIVD)، في بيان صدر مؤخراً على أن الناجين من المحرقة، لم يُنظر إليهم على أنهم تهديد، لكن لجنة أوشفيتز الهولندية على وجه التحديد هي التي اعتبرت لجنة شيوعية.

وقالت الرابطة إن العديد من الدراسات التاريخية أثبتت أن المنظمة كان يسيطر عليها الشيوعيون، وحثت النقاد على تذكر أنه في وقت المراقبة، كانت الشيوعية تعتبر التهديد الكبير للأمن القومي.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من أنها لن تعلق على الملفات الفردية، إلا أن أي تحقيق مع الأشخاص، يجب أن يُنظر إليه في سياق الأمن القومي.

في رسالة من BVD إلى وزير الداخلية الواردة في الأرشيف، قال ممثل الوكالة إن لجنة أوشفيتز الهولندية كانت تدار في الواقع من قبل الشيوعي البارز جيريت بلوم، ورئيسها الاسمي، خوسيه سلاغتر، الذي كان مجرد عميل له.

تسرد إحدى المذكرات التي تصف إحياء ذكرى أوشفيتز عام 1965 في قاعة ديليجنتيا في لاهاي أسماء الحاضرين اليهود.