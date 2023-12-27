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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: مسئولو بيراميدز متأثرون بـ«نظرية المؤامرة»

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز دائمًا يردد بعض الأمور الغير صحيحة قبل كأس السوبر المصري المقام حاليا في أبوظبي، وقاموا بتسجيل فيديو من ثنائي الفريق رمضان صبحي وعبدالله السعيد، واقنعوهم بوجود جماهير للنادي في الإمارات.

 

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: "هل رمضان وعبدالله قاموا بتسجيل الفيديو عن قناعة تامة؟! وظهر استاد محمد بن زايد خاليًا خلال لقاء بيراميدز وفيوتشر، ولم يكن سوى كراسي الاستاد فقط هي التي ظهرت عبر شاشات القنوات الفضائية".

 

وأضاف: "بعد مباراة بيراميدز وفيوتشر بنصف ساعة، اكتظت المدرجات بجمهور النادي الأهلي الذي حضر لمؤازرة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، وليس عيبًا أن يكون نادي بيراميدز ليس لديه جمهور، مهما فعلوا فليست لهم جماهيرية مثل الأندية الشعبية".

 

وواصل: "أريد أن يتذكر رمضان صبحي بالفارق الرهيب الذي حدث في مسيرته، وهو يقضي الموسم الرابع في مسيرته مع نادي بيراميدز، وكان يحاول إقناع الجميع بأنه ذهب لبيراميدز من أجل الطموح، بعدما رحل في صفقة أحدثت ضجة، وقال وقتها أنه يريد تحقيق بطولات مع النادي، وحتى الآن (صفر) ألقاب مع الفريق، بل أن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا حققوا بطولة كأس الرابطة في السنوات الأخيرة".

 

وأكمل: "رمضان صبحي (صفر) بطولات مع بيراميدز، بينما حقق الأهلي 11 بطولة ما بين محلية وقارية بخلاف 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، ومن الممكن أن يفوز بيراميدز بالبرونزية كأس السوبر وتكون أول ميدالية في تاريخ النادي".

 

وأشار إلى أن جايمي باتشيكو أدلى بتصريحات غريبة في المؤتمر الصحفي بعد خسارته من فيوتشر، والبعض يتصور أمور خاطئة، ويعيش وفق نظرية المؤامرة، وهناك البعض يتخيل له أن النادي دائما يتعرض لمؤامرة، والمدرب البرتغالي خسر كل الألقاب في عهده، ولن يفوز بأي بطولة لأنه مدرب عقيم وليس لديه أبداع، كما أنه أجاب عن سؤال حول إمكانية رحيله بأن هناك أشخاص مأجورة تردد ذلك.

 

وأتم: "لا أعرف من الشخص (الغيران) من نجاح بيراميدز، حتى يتم تأجيره لتوجيه سؤال عن إمكانية إقالة باتشيكو ورحيله عن الفريق، وأشكر لجنة المسابقات على معاقبة المدرب بعدما تجاوز في حق احد الصحفيين، وكان يجب على الزملاء الصحفيين أن يقوموا باتخاذ موقف وعدم اكمال المؤتمر، واعتب على كل من تواجدوا في المؤتمر، وكان يجب انسحابهم على الفور، لأنه كان لا يستحق أن يجلسوا ويكملوا المؤتمر أمام المدرب لأنه أساء وتلفظ بشكل غير لائق".

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