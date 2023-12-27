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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 شهداء فلسطينيين جراء قصف جيش الاحتلال حي الصفطاوي شمال غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد 6 فلسطينيين في عمليات قصف وقنص نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الصفطاوي شمال غزة.

وفي آخر إحصائية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 20915 شهيدًا و54918 جريحاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة  أشرف القدرة :"إنّ قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدًا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي وحماية الطواقم الطبيّة والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

ونادى المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

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