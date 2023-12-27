أطعمة غنية بفيتامين سي يمكن تناولها لزيادة امتصاص الحديد.. تعرف عليها

هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين C التي يمكن تناولها لزيادة امتصاص الحديد.
فيتامين C يساعد على تحسين امتصاص الحديد النباتي (غير الحيواني)، وهو مهم للأشخاص الذين يعانون من أنيميا البحر المتوسط.
ونرصد بعض الأطعمة الغنية بفيتامين C:
أطعمة غنية بفيتامين سي التي يمكن تناولها لزيادة امتصاص الحديد
الحمضيات: البرتقال، الجريب فروت، الليمون، الليمون الحامض، والمانجو.
الفلفل الحلو: الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر.
الفراولة والتوت: الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأحمر، التوت الأسود.
الكيوي.
الأناناس.
البطاطس الحلوة.
البابايا.
الفلفل الحار.
يذكر أنه يفضل تناول هذه الأطعمة الغنية بفيتامين C مع وجبات تحتوي على مصادر غنية بالحديد لتعزيز امتصاص الحديد.