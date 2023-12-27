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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أطعمة غنية بفيتامين سي يمكن تناولها لزيادة امتصاص الحديد.. تعرف عليها

أطعمة غنية بفيتامين
أطعمة غنية بفيتامين سي التي يمكن تناولها لزيادة امتصاص الحدي

هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين C التي يمكن تناولها لزيادة امتصاص الحديد.

 فيتامين C يساعد على تحسين امتصاص الحديد النباتي (غير الحيواني)، وهو مهم للأشخاص الذين يعانون من أنيميا البحر المتوسط. 

ونرصد بعض الأطعمة الغنية بفيتامين C:

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أطعمة غنية بفيتامين سي التي يمكن تناولها لزيادة امتصاص الحديد

الحمضيات: البرتقال، الجريب فروت، الليمون، الليمون الحامض، والمانجو.

الفلفل الحلو: الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر.

الفراولة والتوت: الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأحمر، التوت الأسود.

الكيوي.

الأناناس.

البطاطس الحلوة.

البابايا.

الفلفل الحار.

يذكر أنه يفضل تناول هذه الأطعمة الغنية بفيتامين C مع وجبات تحتوي على مصادر غنية بالحديد لتعزيز امتصاص الحديد.

الأطعمه فيتامين C امتصاص الحديد فيتامين سي الحديد

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