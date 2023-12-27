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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لـ505 قطع أراضٍ سكنية ببرنامج مسكن

صدى البلد

أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات -  المشرف على مكتب وزير الإسكان، عن الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة بإجمالي 505  قطع أراضٍ متنوعة بين إسكان أكثر تميزاً، ومتميز، ومتوسط، ضمن برنامج " مسكن "، والتي تقدم عليها 16513 مواطنا، والسابق طرحها بـ15 مدينة جديدة.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن الإقبال الكبير على حجز قطع الأراضي يعكس نجاح برنامج " مسكن " في تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص، وفق اشتراطات محددة، وثقتهم في طروحات وزارة الإسكان.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى  أن الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز  https://reserve.newcities.gov.eg ، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض)،  وكذا القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

 

وفي ذات السياق، أوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه فيما يخص قطع الأراضى الأكثر تميزا، تم إجراء القرعة العلنية على ٣٨ قطعة أرض تقدم لها ٣٧١ عميلا، قاموا بالسداد بالدولار الأمريكي وفقا لشروط الطرح بمدن ( العبور - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة ).

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع الأراضي المتميزة، تم إجراء القرعة العلنية على عدد ١٥٥ قطعة أرض تقدم لها ٧٦٤٣ متقدما بأعلى نسبة سداد ١٠٠%، وفقاً لشروط الطرح بمدن الشروق - الصالحية الجديدة - الفيوم الجديدة - برج العرب الجديدة - بنى سويف الجديدة - حدائق أكتوبر.

وأشار الشوربجي إلى أنه فيما يتعلق بمحور قطع الأراضي المتوسطة، فتم إجراء القرعة العلنية على عدد ٣١٢ قطعة أرض بين ٨٤٩٩ متقدما بأعلى نسبة سداد ١٠٠%، وذلك بمدن أسوان الجديدة - أخميم الجديدة - برج العرب الجديدة - طيبة الجديدة - غرب قنا الجديدة - غرب اسيوط الجديدة - السادات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزاً – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023 : 21/10/2023، بمدن  " القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات".

مسكن الاراضى وزارة الاسكان

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