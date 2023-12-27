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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي

صدى البلد

ثمن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جهود مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر في تدريبه لعدد من طلاب الجامعة والموظفين، وعقده لندوات توعوية عن الأمن السيبراني. 


وأكد داود على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالدورات التي تفيد منتسبي الجامعة وتتواكب مع متطلبات سوق العمل.

 

جاء ذلك خلال ترأس فضيلته لاجتماع مجلس الإدارة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت مديرة المركز إلى أنه تم تجهيز المركز ومعامله بأحدث الأدوات التكنولوجية، وأن الدورات متاحة لجميع منتسبي الجامعة.

رئيس جامعة الازهر الدكتور سلامة داود

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