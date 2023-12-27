الانتخابات الرئاسية وتفويض السيسي لحماية الوطن أبرز بنود التقرير السنوي لعمال «الغذائية»

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تقريرها السنوي حول ما تحقق خلال العام الجاري الذي أوشك علي الانتهاء بعد أيام قليلة؛ وكان في مقدمته الانتخابات الرئاسية.. وتفويض السيسي لحماية أمن الوطن.. ودعم القضية الفلسطينية.

وحمل التقرير عنوان: "بيئة عمل مُنتجة" ؛ وهو العام الذي عاصر فيه عمال الصناعات الغذائية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ؛وتفويض الرئيس لحماية أمن مصر القومي ودعم القضية الفلسطينية.



وخلال العام اطلقت النقابة العامة الاستراتيجية الخاصة بعملية التدريب والتثقيف العمالي؛ وذلك من اجل تثقيف القواعد العمالية بكافة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال لخلق بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل وتساهم في زيادة الإنتاج.

وجاءت دورات التدريب والتثقيف التي اطلقتها النقابة استكمالاً للدورات السابقة خلال الاعوام الماضية، وذلك تحت عنوان: "شارك .. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" ؛ وخلال العام أنتهت النقابة من تثقيف جميع اللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع بنسبة 100%.

وتهدف تلك الدورات ضمان بيئة عمل تحقق للعامل تطلعاته وخلق جيل من الشباب علي درجة من الوعي بالقوانين المنظمة لطبيعة العمل وخطوات اجراء المفاوضة الجماعية وشرح قانون التأمينات الاجتماعية؛ومشروع العمل المعروض حاليا على البرلمان، وكانت هذه الدورات بمثابة "حوار وطني" مُصغر.



وأوضح النائب خالد عيش؛ رئيس النقابة ؛ ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ؛ أننا بدأنا عملية التثقيف النقابي لدعم عمالنا خلف خطوط الإنتاج والتوسع في هذا الملف لم يكن ليظهر الي النور دون حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهدة البلاد؛ وتثقيف العامل بحقوقة وواجباته أمر بالغ الأهمية في ظل وجود تيارات تعمل ضد حالة الاستقرار.

وأشار إلي أهمية تصميم حوار وطني مصغر علي مستوي النقابات نستمع من خلاله إلي آراء العمال ونناقشهم ونتبادل معهم وجهات النظر وتسجيل ملاحظات المشاركين والرد عليهم.

وقد أطلقت النقابة خلال العام ثمانية نسخ من الدورات التثقيفية التدريبية وقد انتهت من تثقيف 100% من جميع اللجان النقابية.

مفاوضات جماعية ناجحة:

واستكمالاً للدور الذي تقوم به النقابة لحل مشكلات العمال تحت رئاسة خالد عيش، فقد شهدت وزارة العمل مفاوضة ناجحة لضمان حقوق 650 عاملاً بشركة "إفكو مصر" الرائدة في إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي؛ والصابون على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والإفريقية، والتي يُمثلها عمرو مخلوف العضو المُنتدب، وتبلغ قيمة استثماراتها في مصر 1.6 مليار جنيه مصري، بما يُسهم في النهوض بالاقتصاد المصري.

وتضمنت الاتفاقية بنودًا يلتزم بها كل الأطراف لتحسين شروط العمل، والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة، وتنمية مهاراتهم، بما يساعد على استقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاج.



انتخابات الرئاسة 2024:



وانطلاقًا من دورها نحو المشاركة السياسية الفعالة والذي تبنته النقابة العامة ، فقد أهتمت النقابة بتكوين استراتيجية خاصة بها لتوعية عمالها بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة، ومن أجل ذلك تم اطلاق حملة "كمل المسيرة" والتي اهتمت بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية داخل مواقع الإنتاج المختلفة بالتنسيق مع اللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع وهي الزيارات الميدانية التي حرصت النقابة من خلالها علي التواصل مع جميع العمال لتعريفهم بأهمية المشاركة، وقد استمرت تلك الحملة في العمل حتى اليوم الاخير لأنتخابات رئاسة الجمهورية.

كما اهتمت النقابة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية؛ وحشد العمال وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم خلال عملية التصويت.



مؤتمرات عمالية حاشدة

وفي الخامس والعشرين من نوفمبر؛ كان المؤتمر العمالي الاول للنقابة العامة بالقاهرة؛ وشهد حضور اكثر من 1500 عامل وعاملة ممثلين عن اللجان النقابية والقواعد العمالية، وذلك بهدف إعلان موقف النقابة الداعم لترشح عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ؛والخطوات التي قامت بها النقابة؛ وما سوف تقوم به من أجل دعم مرشحها الرئاسي، حيث كانت النقابة العامة للصناعات الغذائية في مقدمة النقابات التي بادرت بإعلان موقفها من ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وجاء المؤتمر العمالي الثاني في مدينة المنصورة بعد أيام قليلة من الأول، وذلك بمشاركة قيادات النقابة العامة واعضاء مجلس الإدارة.



دعم القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس



ومن أجل دعم القضية الفلسطينية؛ كانت النقابة العامة في مقدمة الصفوف التي خرجت بعمالها لدعم ونصره القضية الفلسطينية ؛حيث شارك اكثر من 3 الاف عامل بالصناعات الغذائية علي مستوي الجمهورية في الوقفات التي نظمها العمال لدعم القضية،

كما قررت النقابة التبرع لصالح المؤسسات التي تعمل علي تقديم المساعدة لأهالي غزة.

ولحماية أمن مصر القومي وحدودها ؛ومنع مخطط تهجير ابناء الشعب الفلسطيني داخل سيناء، خرج عمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية لتفويض الرئيس من جديد للتصدي لتلك المخططات.