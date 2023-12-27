عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

قال نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 12 فلسطينياً على الأقل من محفظات الضفة الغربية.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني، فقد توزعت الاعتقالات في محافظات: الخليل، بيت لحم، رام الله، وطولكرم التي شهدت عملية اقتحام وتخريب واسعة.

واستشهد 6 شبان فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة اسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من اعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقل شقيقان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

نادي الأسير الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا الضفة الغربية طولكرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ترشيحاتنا

الذهب يفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخياط: اتفاقية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات توفر مليار دولار سنوياً

حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

إيطاليا تعترض على تعيين بيني كشريئيل سفيرا لإسرائيل في روما

إنشاء أكبر مُجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط في مدينة السادات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ