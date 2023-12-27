قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 12 فلسطينياً على الأقل من محفظات الضفة الغربية.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني، فقد توزعت الاعتقالات في محافظات: الخليل، بيت لحم، رام الله، وطولكرم التي شهدت عملية اقتحام وتخريب واسعة.

واستشهد 6 شبان فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة اسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من اعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقل شقيقان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.