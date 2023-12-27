ضبط شخص يفك شفرات القنوات الفضائية بـ أكتوبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) ، بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مالك المحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على (عدد 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص")، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.