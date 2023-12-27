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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات مكبرة على مروجي المخدرات بالمحافظات

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

 واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة ، الأقصر، الجيزة) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الحملات فى مديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبراخيت.. وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن الأقصر تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الشابو- بندقية آلية و عدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

 بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلحة النارية الامن العام العناصر الإجرامية امن البحيرة تشكيل عصابى حملات مكبرة

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