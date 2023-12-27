مشاجرة على الميراث تنتهى بوفاة مزارع بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول مزارع ، متوفى إثر إصابته بعيار نارى – طرف ثانى مزارع) لخلافات الميراث حول (قطعة أرض زراعية) كائنة بذات الناحية فقام على أثرها الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبطه والسلاح المستخدم (بندقية آلية و 4 طلقات ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.