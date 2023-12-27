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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.


بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم  التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد الشرطة وثورة ٢٥ يناير، ومقدما الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية والشرطة على ما بذلوه من جهد في إخراج الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل المشرف، مما كان له الأثر في نسب الإقبال من المواطنين وحصول المحافظة على مركز متقدم في التصويت .


وتابع المحافظ توجيهاته رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وعيد الشرطة، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية التي تعوق كشافات الإضاءة العامة، ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة، ورفع درجات الإستعداد والإهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين أيام الإحتفال بالأعياد، وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.


كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.

القليوبية محافظ القليوبية رأس السنة الميلادية الجديدة أعياد الشرطة ثورة ٢٥ يناير

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