مواقف قوية للرئيس السيسي خلال 2023| رفض تهجير الفلسطينيين وحل أزمات المصريين.. وهذه أول قرارات الولاية الجديدة

ينتهي عام 2023 بالتزامن مع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10 إلى 12 من ديسمبر الجاري.

ومع اقتراب موعد بداية الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يرصد موقع "صدي البلد" الاخباري، أهم إنجازات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2023، والتي جاءت علي الصعيد الداخلي والخارجي في شتي المجالات.

أول قرارات السيسي عقب الانتخابات الرئاسية 2024

وجاء القرار الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، تصديقه علي إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعها.