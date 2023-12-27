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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبده: إدارة سيراميكا كليوباترا توفر جميع عوامل النجاح للفريق

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

قال المعلق الرياضي عصام عبده، إن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، كانت رائعة للغاية، تفوق خلالها الأحمر في الشوط الأول عن طريق الاستحواذ على الكرة.

وأضاف عبده، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا لم يحالفه الحظ خلال المباراة التي تفوق فيها في الشوط الثاني، وهو ما زاد من الندية.

وأوضح أن الأهلي كان من الضروري أن يكون لديه لاعب سوبر، لكونه يشارك باستمرار في كأس العالم للأندية بشكل سنوي على الأكثر، مضيفًا «كان عليه أن يتعاقد مع لاعب بجودة أفضل بكثير من موديست الذي لم يضف أي شيء للفريق».

وأشار إلى أن مارسيل كولر ليس دائمًا ما يكون قراره صائبًا، لذلك كان مهمًا أن تتدخل اللجنة الفنية في قرار التعاقد مع موديست، خاصة وأنه لاعب أقل بكثير من الأهلي، متابعًا «الأهلي مطالب بالتعاقد مع مهاجم سوبر يقوده في مونديال الأندية المقبل».

وعن أداء محمد معروف حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، قال عصام عبده، إنه أدارها بشكل جيد، إلا أنه أخطأ في عدم التعامل مع نزول أكثر من كرة إلى أرض الملعب، بينما إدارة سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين، توفر كافة عوامل النجاح ليكون الفريق في مقدمة الأندية المصرية، وهو ما يتحقق بالفعل.

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