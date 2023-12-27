العسومي: البرلمان العربي يدعم لفلسطين باعتبارها قضية العرب الأولى.. ويستنكر عجز المجتمع الدولي

خلال التحضير لجلسته الطارئة غدا..

عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الطارئ، برئاسة عامل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، للتحضير لجلسة البرلمان العربي الخاصة بغزة، والمقرر عقدها غدا، الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات العربية والدولية لبحث مستجدات التصعيد الخطير على الأراضي الفلسطينية في غزة.

وخلال ترؤسه أعمال اللجنة، وجه رئيس البرلمان العربي تحية إجلال وإكبار وتقدير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، لصموده وكفاحه ونـضاله الـمتواصل، لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قــضية العرب الأولى والمركزيـة.

وأكد العسومي، أن البرلمان العربي يتابع بشكل حثيث الكارثة الإنسانية والمأساة الناتجة عن العدوان الوحشي للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في قطاع غزة، ونحن اليوم ندخل اليوم الـ 83 للعدوان.

واستنكر رئيس البرلمان العربي عجز المجتمع الدولي عن وقف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وقطع جميع الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياه وكهرباء ومواد غذائية، والقتل العشوائي في الضفة الغربية والقدس عبر قادة إسرائيل ومستوطنيها.

وأوضح البرلمان أن هذه الجلسة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم عليه في السابع من أكتوبر الماضي، ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين، واستمرار جهوده على جميع المستويات وفي جميع المحافل الدولية في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.