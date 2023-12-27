عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان ..أكاديمية الشرطة تعقد عدة لقاءات ثقافية وتوعوية للطلبة

طلبة كلية الشرطة
طلبة كلية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان عدة لقاءات توعوية وثقافية للضباط المتدربين بالمعاهد التدريبية بكلية التدريب والتنمية وطلبة كلية الشرطة ، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان وذلك فى إطار الإهتمام بتعزيز الوعى حول مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان لدى كافة العاملين بوزارة الداخلية . 

تناولت اللقاءات التى تمت بمعرفة خبراء وأكاديميون فى مجال حقوق الإنسان، نبذة تاريخية عن اليوم العالمى لحقوق الإنسان وما مثله من نقطة تحول فى تاريخ البشرية بوصفه أول إتفاق دولى يحدد الحريات والحقوق ، وكذا الرؤى التى تم من خلالها صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان . 

كما تضمنت اللقاءات التعريف بمبادئ حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية والقانون الوضعى وضماناته، وأهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف العاملين بالوزارة ، ودور أجهزة إنفاذ القانون فى حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وفق الدستور والقانون ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان فى توعية المواطنين بحقوقهم لدى التعامل مع الأجهزة الأمنية وأوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. 

 وكذا تم إستعراض موضوعات متنوعة تتعلق بحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية التى يجب أن يتحلى بها رجال الشرطة فى ممارسة وأجباتهم اليومية ، وخلال تلك اللقاءات تم فتح المجال للتفاعل وطرح الأسئلة ، مما ساهم فى إثراء النقاش وتعزيز التفاعل الفعّال . 

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز وحماية وصون حقوق الإنسان من خلال تطوير وتنمية القدرات والمهارات للضباط وطلبة كلية الشرطة فى مجال حقوق الإنسان .

5b0912d7-a6dd-4cd8-a825-71699746ae59
5b0912d7-a6dd-4cd8-a825-71699746ae59
24643eea-3596-4a9e-925e-b69728205565
24643eea-3596-4a9e-925e-b69728205565
893f4fd5-bd9b-43e3-a2c7-93eea1070ed1
893f4fd5-bd9b-43e3-a2c7-93eea1070ed1
67937b11-37cf-4514-b483-95bd30d02d5f
67937b11-37cf-4514-b483-95bd30d02d5f
144f8f3f-5b4e-4e90-b304-3dc9ae4ea3a2
144f8f3f-5b4e-4e90-b304-3dc9ae4ea3a2
790ffa3a-8f54-4cfb-87ac-812673e2e0ed
790ffa3a-8f54-4cfb-87ac-812673e2e0ed
اكاديمية الشرطة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور والقانون المواثيق الدولية اليوم العالمي لحقوق الإنسان طلبة كلية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

مبادرة مجاهد نصار لتخفيض أسعار السلع أنهت أزمة سلعة السكر في شبرا

سفيرة الإمارات لـ صدي البلد: مصر محور الأمن والاستقرار في المنطقة.. ولدينا 1735 شركة بالقاهرة

استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل بخان يونس

بايدن يغير موقفه بشأن مساعدة أوكرانيا

جنش عن عدم انضمامه للمنتخب: أنا هندي مش مصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ