عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 16 مجـ.زرة بغزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بدء تشغيل المستشفى الميداني الإندونيسي في رفح الفلسطينية لمتابعة الإصابات المحولة لها من المستشفيات بقطاع غزة، حسبما أفادت “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

بيان عاجل من رئيس البرلمان العربي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

الرئيس السيسي والملك عبد الله يطالبان العالم بسرعة التحرك لإنقاذ غزة

وطالبت الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي وحماية مستشفى ناصر وطواقمه من العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ان فرق طبية متخصصة وصلت للعمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي”.

ونوهت الصحة الفلسطينية بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 21110 شهداء و55243 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 195 شهيدا و325 جريحا.

الصحة غزة فلسطين اخبار التوك شو قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

مبادرة مجاهد نصار لتخفيض أسعار السلع أنهت أزمة سلعة السكر في شبرا

سفيرة الإمارات لـ صدي البلد: مصر محور الأمن والاستقرار في المنطقة.. ولدينا 1735 شركة بالقاهرة

استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل بخان يونس

بايدن يغير موقفه بشأن مساعدة أوكرانيا

جنش عن عدم انضمامه للمنتخب: أنا هندي مش مصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ