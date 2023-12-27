الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 16 مجـ.زرة بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بدء تشغيل المستشفى الميداني الإندونيسي في رفح الفلسطينية لمتابعة الإصابات المحولة لها من المستشفيات بقطاع غزة، حسبما أفادت “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وطالبت الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي وحماية مستشفى ناصر وطواقمه من العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ان فرق طبية متخصصة وصلت للعمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي”.

ونوهت الصحة الفلسطينية بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 21110 شهداء و55243 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 195 شهيدا و325 جريحا.