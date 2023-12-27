ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلي 21 ألفا و110 شهداء

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21,110 شهداء منذ بدء العدوان.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنها سجلت 195 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال الساعات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة :"إن قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدًا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي وحماية الطواقم الطبيّة والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

ودعا المؤسسات الأممية لإجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.