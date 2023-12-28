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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: تحذير للمتزوجين

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

 كن حساسًا تجاه الحبيب وأثبت إمكاناتك في العمل، يجب تسوية جميع مشكلات العلاقة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، القضايا المالية البسيطة ستكون هناك، لكن صحتك ستكون جيدة اليوم. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

لن تسبب أي مشكلة كبيرة مشكلة في العلاقة الرومانسية، قد تلتقي بشريكك القديم لإشعال النار القديمة، ومع ذلك، يجب على مواليد برج الثور المتزوجين توخي الحذر حتى لا تدمر حياتهم الزوجية، يمكن لبعض الإناث أن يتوقعن عرضًا من شخص معروف.

توقعات برج الثور صحيا

التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالصحة بعناية، لن يكون هناك أي عوائق كبيرة ولكن تأكد من أنك تأخذ الرعاية المناسبة للنظام الغذائي، وعلى مرضى السكري الحذر في ساعات المساء من النهار. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

 ركز على الوظيفة اليوم وسيمنحك هذا المزيد من الفرص للنمو في حياتك المهنية، قد تزعجك المشكلات البسيطة داخل الفريق، لكن لا تحبط معنوياتك، سوف يجذب أدائك انتباه قائد الفريق والمديرين.  

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 تعامل مع الثروة بعناية لأنك ستحتاج إليها في الأيام القادمة، على الرغم من أنك مزدهر اليوم، قد تحدث حالات طوارئ غير متوقعة في الأيام المقبلة، سيحتاج هذا إلى المال ويجب أن تبدأ في الادخار اليوم.

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