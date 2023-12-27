«عمال القليوبية» يكرم اللجان النقابية والعمالية لجهودهم خلال الانتخابات الرئاسية 2024

نظم الاتحاد المحلى لنقابات العمال بالقليوبية، برئاسة عبد الرحمن عبد الغنى إبراهيم، رئيس اتحاد عمال القليوبية، وأمين عام النقابة العامة للصناعات الهندسية، تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، حفل تكريم قيادات وأعضاء اللجان النقابية والعمالية، تقديرا لجهودهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

حضر حفل التكريم ، عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، والمهندس خالد منير الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ، وعباس صابر امين عام اتحاد عمال القليوبية، وامين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبترول، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال القليوبية ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية.

وقال رئيس اتحاد عمال القليوبية،:إن الاحتفالية جاءت عقب نجاح الاستحقاق الدستوري، والذي لعب فيه اتحاد عمال مصر ولجانه النقابية، دورا بارزا منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتيجة ووجه رئيس اتحاد عمال القليوبية، الشكر لكافة أعضاء اللجان النقابية، وعمال القليوبية على جهودهم في الاستحقاق الدستوري، والتي أسفرت الانتخابات الرئاسية عن مشاركة إيجابية لم يسبق لها مثيل، حتى حقق الرئيس السيسي النجاح في تولي مسئولية البلاد لولاية جديدة.



شهد الحفل تكريم أعضاء اللجان النقابية والقيادات العمالية، تقديرا لجهودهم خلال فترة الاستحقاقات الدستورية، والعمل علي ظهور العملية الانتخابية بهاذ الشكل الذى يليق بالمصريين.

ووجه "الجمل" نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر لجميع اللجان النقابية على جهدهم الكبير خلال العملية الانتخابية، مؤكدا أن غرفة عمليات الاتحاد، لم ترصد أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها.

واكد عباس صابر، الأمين العام لاتحاد عمال القليوبية، ان المشاهد الرائعة والمشرفة التي شاهدناها في مراكز الاقتراع ، تستحق الإشادة بوعى المصريين.

وأشاد المهندس خالد الفقي، بدور العاملين وحرصهم الدائم علي المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، موجها لأعضاء اللجان النقابية والعمالية كل التحية والتقدير.

وأرسل اتحاد عمال القليوبية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

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