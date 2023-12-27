على الطريقة الليبية.. طريقة عمل البسبوسة الليبية.. بمذاق رائع

طريقة عمل البسبوسة الليبية بجوز الهند وتعد من أشهر الحلويات العربية،وتتميز بمكونات بسيطة ورائعة باللوز و الفستق وغيرهما من المكسرات،ومحببه لدي الكبار والصغار وهناك العديد من الطرق وإليك طريقة عملها بجوز الهند .



طريقة عمل البسبوسة الليبية:

المقادير:

‏- 2 كوب سميد

‏- 2 كوب جوز هند

‏- ½ 1 كوب حليب

‏- 1 كوب سكر

‏- 1 كوب زيت

‏- 2 بيض

‏- 2 معلقة كبيرة بيكينج باودر

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

‏- ¼ معلقة صغيرة ملح

‏- 200 جرام صنوبر (للتزين)



مقادير الشربات:

‏- 1 كوب سكر

‏- ½ كوب ماء

‏- 1 معلقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير:

لتحضير الشربات: ذوبي السكر في الماء وداخل وعاء على النار وضيفي عصير الليمون وستمري بالتحريك حتى تمتزج المكونات ثم ضعيها جانباً لتبرد.

لتحضير البسبوسة: أخلطي في وعاء السميد مع جوز الهند والبيكنج باودر والملح.

أخفقي البيض مع الفانيليا وضيفي السكر ثم الحليب مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضيفي تدريجياً مزيج السميد والزيت وخلطي المكونات جيداً حتى تندمج جميعها.

أسكبي خليط البسبوسة في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت والدقيق ووزعي فوقها الصنوبر ثم اخبزيها لحوالى 30 دقيقة حتى يحمر وجهها.

أخرجي البسبوسة من الفرن وسكبي فوقها الشربات وهي ساخنة ثم قدميها.