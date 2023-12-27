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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإعلان عن الفائزين بدرع سيد درويش في معهد الموسيقى العربية

صدى البلد

استمرارًا لفعاليات النشاط الفكرى والثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش، أقيمت اليوم احتفالية شهدها حفيد خالد الذكر الفنان محمد سيد درويش وشاركت في إحيائها فرقة الورشة بقيادة الفنان حسن الجريتلى.

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وتشهد الاحتفالية المقامة مساء اليوم على مسرح معهد الموسيقى العربية الإعلان عن الفائزين بدرع سيد درويش الذي يطلق لأول مرة في احتفالية الليلة.

ويتضمن الحفل تقديم مجموعة من أهم اعمال خالد الذكر التى شكلت جانبا من تاريخ الموسيقى العربية و ذلك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء 27 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

الاسكندرية الأوبرا المصرية الاحتفالية الدكتور خالد داغر الموسيقار سيد درويش الموسيقى العربي

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