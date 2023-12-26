"زنوبيا ملكة الشرق" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية .. الخميس

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بعد غد ،الخميس، عرض "زنوبيا ملكة الشرق " لفرقة فرسان الشرق للتراث، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة زنوبيا التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها علي آسيا الوسطى، حيث نجحت في توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا إلى ضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق.

عرض "زنوبيا ملكة الشرق " تصميم وإخراج كريمة بدير، تأليف محمد زناتي، إعداد موسيقى أحمد الناصر وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل.

ويقوم بأداء الأدوار الرئيسية مي رزيق (امرأة العصر)، شريف صبحي (الموت) الحياة (حماده شوشه) ياسمين بدوي ودنيا محمد (زنوبيا) فاطمة الشبراوى (العراف) محمد هلال، إبراهيم خالد، نادر جمال (أورليانوس)، عبد الرحمن دسوقى (أذنيه)، هنا مصطفى (راقصة البلاط)، نور عمر وهانى حسن (ملك الفرس) واشرف كوداك (الظلام).

يذكر أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها المدير الفني عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009؛ بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ، انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم، بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.