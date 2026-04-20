ترامب: إيران لا تملك شيئا وليس لديها أوراق تفاوضية

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن إيران لا تملك شيئا وليست لديها أوراق تفاوضية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لقناة فوكس نيوز، أن اتفاقًا مع إيران سيُوقّع اليوم في باكستان.

لكن من غير الواضح ما الذي يقصده ترامب، إذ لم تُحدد مواعيد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حتى يوم الثلاثاء، ولم تؤكد طهران حضورها بعد.

وكان ترامب قد صرّح سابقاً بأن الوفد الأمريكي، برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، قد غادر بالفعل إلى باكستان.

وأبلغ البيت الأبيض شبكة CNN أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن موعد المغادرة، لكنه أضاف: "نتوقع أن يبدأ الوفد رحلته قريباً، لكن الموعد غير واضح".