قرار استثنائي | إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن وزير التموين أصدر قرارا استثنائيا بشأن إضافة مواليد بعض الفئات لبطاقات التموين، وهم مستحقي معاش تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وهنا الحديث عن فئات محددة وهي الفئات الأولى بالرعاية طبقا لتوجيهات وزير التموين، لافتا إلى أن إضافة المواليد بشكل عام في مصر تحتاج موازنة عامة متخصصة.

التموين تتحدث عن السكر

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية هي التي يحق لها الإضافة، ويجب أن يكون الأطفال لا يقل أعمارهم عن 4 سنوات.

وتابع، أن وزارة التموين لا تسعر سلعة السكر وإنما تعمل على شق الإتاحة، ويتم طرحه من خلال البطاقات التموينية، ويتم العمل على زيادة المعروض من السكر في الأسواق.