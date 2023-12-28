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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: زيادة الراتب

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023: لا تغتر

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

 بتسوية المشكلات في الحياة العاطفية بشكل إيجابي، كل مهمة في المكتب ستجعل منك موظفًا محترفًا، أنت مزدهر اليوم، والصحة أيضًا إلى جانبك

 برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 تحتاج أيضًا إلى التأكد من عدم ظهور أي مشكلة جديدة، كن هادئًا حتى في المواقف المتوترة وسيكون لذلك تأثير إيجابي على الحياة العاطفية. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

سيكون برج الأسد خاليًا من الأمراض الخطيرة اليوم، ولحسن الحظ، قد يتعافى البعض من مشاكل صحية سابقة، خذ حياة منضبطة وكن بصحة جيدة لسنوات عديدة. يجب أن يكون نظامك الغذائي خاليًا من الأطعمة الدهنية، وبدلاً من ذلك، يجب أن يحتوي على المزيد من البروتينات والفيتامينات والمعادن. 

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

سيشهد مولود الأسد نجاحًا في بحثه عن عمل ويمكن لبعض المواليد أيضًا أن يتوقعوا زيادة في الراتب، بالنسبة لرجال الأعمال، الحذر الإضافي إلزامي عند اتخاذ القرارات المهمة، خاصة فيما يتعلق بتوسعات الأعمال، لا تقم باستثمارات كبيرة ولا تخطط أيضًا لتوسيع أعمالك، يمكن للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأجنبية انتظار الأخبار الجيدة.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

أنت جيد، وهذا أيضاً هو الوقت المناسب لشراء عقار جديد، سيحصل بعض مواليد برج الأسد على مساعدة مالية من أزواجهم، مما سيساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية ذكية.

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