غنيم: توقعات بزيادة نمو الناتج المحلي والتصدير والاستثمار الأجنبي في 2024

كشف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، عن أن توقعات صندوق النقد الدولي، تشير الى نمو الناتج المحلي الحقيقي لمصر بمعدل ٣,٨٪؜ في ٢٠٢٣ و٤,١٪؜ في ٢٠٢٤.

وأضاف غنيم، أن تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن الصندوق يعزو هذه التوقعات إلى تحسن تنافسية الصادرات المصرية، وقطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل جائحة كورونا.

وتابع غنيم ، أن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس من أول يناير ٢٠٢٤، من المنتظر أن يؤدي إلى زيادة التجارة البينية مع تلك الدول، اعتماداً على العملات المحلية، مما يوفّر احتياطي العملات الصعبة للتجارة مع الدول الغربية، كما أن انخفاض قيمة الجنيه المصري من المتوقع أن تُزيد من تنافسية الإنتاج المصري في أسواق التصدير وفي السوق المحلية أمام البضائع المستوردة.

ووقع غنيم، زيادة الاستثمار الأجنبي في ٢٠٢٤، وخاصة مع الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حوافز مالية وضريبية وتوجيه الحكومة للتوسع في منح الرخصة الذهبية، وبالذات لمشروعات الطاقة النظيفة والهيدروچين الأخضر، لافتاً إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية الاقتصادية، بموانئها الستة ومناطقها الصناعية الأربعة من المنتظر أن تمثل أهم مناطق الجذب العالمية في تلك المجالات.

وقال غنيم أن دول البريكس تعد من أعلى دول العالم في معدلات الإدخار وبالتالي الاستثمار الأجنبي، حيث بلغ معدل الإدخار في الصين ٤٤٪؜ في ٢٠١٩ وفي الهند ٤٤٪؜ في ٢٠٢٠.