عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غنيم: توقعات بزيادة نمو الناتج المحلي والتصدير والاستثمار الأجنبي في 2024

الاستثمار
الاستثمار

كشف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، عن أن توقعات صندوق النقد الدولي، تشير الى نمو الناتج المحلي الحقيقي لمصر بمعدل ٣,٨٪؜ في ٢٠٢٣ و٤,١٪؜ في ٢٠٢٤.

txt

وزيرة التضامن: ارتفاع معدلات الخصوبة في الريف وهذا سبب استمرار النمو السكاني

وأضاف غنيم، أن تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر  عن الصندوق يعزو هذه التوقعات إلى تحسن تنافسية الصادرات المصرية، وقطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل جائحة كورونا. 
وتابع غنيم ، أن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس من أول يناير ٢٠٢٤، من المنتظر أن يؤدي إلى زيادة التجارة البينية مع تلك الدول، اعتماداً على العملات المحلية، مما يوفّر احتياطي العملات الصعبة للتجارة مع الدول الغربية، كما أن انخفاض قيمة الجنيه المصري من المتوقع أن تُزيد من تنافسية الإنتاج المصري في أسواق التصدير وفي السوق المحلية أمام البضائع المستوردة. 
ووقع غنيم، زيادة الاستثمار الأجنبي في ٢٠٢٤، وخاصة مع الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حوافز مالية وضريبية وتوجيه الحكومة للتوسع في منح الرخصة الذهبية، وبالذات لمشروعات الطاقة النظيفة والهيدروچين الأخضر، لافتاً إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية الاقتصادية، بموانئها الستة ومناطقها الصناعية الأربعة من المنتظر أن تمثل أهم مناطق الجذب العالمية في تلك المجالات.

 وقال غنيم أن دول البريكس تعد من أعلى دول العالم في معدلات الإدخار وبالتالي الاستثمار الأجنبي، حيث بلغ معدل الإدخار في الصين ٤٤٪؜ في ٢٠١٩ وفي الهند ٤٤٪؜ في ٢٠٢٠.

غنيم الاستثمار الأجنبي إدارة الأعمال الهيدروچين الجامعة الأمريكية الخبير الاقتصادي الجنيه المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة النظيفة الصادرات المصرية الصادرات السوق المحلي منطقة قناة السويس منح الرخصة الذهبية مشروعات الطاقة النظيفة نمو الناتج المحلى نمو السكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

قرار استثنائي | إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

شوبير وعرابي وسيف يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة حسام البدري| شاهد

هل يفرض إنستاباي رسوما على تحويل الأموال في 2024؟.. خبيرة مصرفية تجيب

قرار استثنائي | إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين

الوزراء الفلسطيني يقرر تخصيص 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة

10 سنوات حبس.. عقوبات جديدة تواجه هؤلاء بسبب أعمال البناء

وفاة وزير المالية الألماني السابق عن 81 عامًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ