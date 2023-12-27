عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة في الشرق الأوسط وسط مناقشات حول حرب غزة

صدى البلد

من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط في أواخر الأسبوع المقبل، كما أفاد موقع أكسيوس. وستكون هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة والزيارة الخامسة له إلى إسرائيل منذ بدء الصراع.  

 

نقل التقرير عن خمسة مصادر قولها إن بلينكن يعتزم زيارة إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر في الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن تبدأ الزيارة يوم الجمعة 5 يناير أو بعده، وفقًا لموقع أكسيوس.

 

وزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم أي تحديثات رسمية للسفر في الوقت الحالي. وتتوافق هذه الرحلة مع التزام الإدارة المستمر بمعالجة القضايا المعقدة المحيطة بحرب غزة وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة.

 

في تطور منفصل، أجرى الرئيس جو بايدن مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة المسائل الحاسمة المتعلقة بالصراع. وشدد الزعماء على ضرورة تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين. وتطرقت المحادثة أيضًا إلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.

 

الجدير بالذكر أن قطر لعبت دورًا مهمًا إلى جانب مصر في التوسط في المناقشات بين إسرائيل وحماس منذ بداية الحرب. بالإضافة إلى ذلك، أجرى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مناقشات رفيعة المستوى مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ركزت على سيناريوهات ما بعد الحرب، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة. 

 

ناقش المسؤولون أيضًا الجهود المبذولة لإعادة الرهائن المتبقين إلى وطنهم واستراتيجيات الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الصراع، مع التركيز على استهداف أصول حماس ذات القيمة العالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

في ذكرى رحيله| موعد كشف النقاب عن السر المخفي حول مكان دفن القذافي بعمق الصحراء.. تفاصيل

مافيش مبادي وقيم.. خالد الغندور يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب فتوح

ترشيحاتنا

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

سيتراجع بالدبلوماسية أو الحرب.. وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يهدد حزب الله

بيان عاجل من إسرائيل بشأن الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة

قنبلة نووية.. تحذيرات من قرار أمريكي كارثي بشأن أوكرانيا

جريمة بشعة بسبب هدايا عيد الميلاد في أمريكا | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف .. طريقة عمل كيكة البرتقال لأطفالك

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

بأقل تكاليف.. طريقة عمل بان كيك

فوائد خارقة لتناول اللفت | تعرف عليها

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

كل ما تريد معرفته عن مشروع تخزين المنتجات الغذائية بـ1.5 مليار جنيه

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ