وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة في الشرق الأوسط وسط مناقشات حول حرب غزة

من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط في أواخر الأسبوع المقبل، كما أفاد موقع أكسيوس. وستكون هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة والزيارة الخامسة له إلى إسرائيل منذ بدء الصراع.

نقل التقرير عن خمسة مصادر قولها إن بلينكن يعتزم زيارة إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر في الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن تبدأ الزيارة يوم الجمعة 5 يناير أو بعده، وفقًا لموقع أكسيوس.

وزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم أي تحديثات رسمية للسفر في الوقت الحالي. وتتوافق هذه الرحلة مع التزام الإدارة المستمر بمعالجة القضايا المعقدة المحيطة بحرب غزة وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة.

في تطور منفصل، أجرى الرئيس جو بايدن مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة المسائل الحاسمة المتعلقة بالصراع. وشدد الزعماء على ضرورة تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين. وتطرقت المحادثة أيضًا إلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.

الجدير بالذكر أن قطر لعبت دورًا مهمًا إلى جانب مصر في التوسط في المناقشات بين إسرائيل وحماس منذ بداية الحرب. بالإضافة إلى ذلك، أجرى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مناقشات رفيعة المستوى مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ركزت على سيناريوهات ما بعد الحرب، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.

ناقش المسؤولون أيضًا الجهود المبذولة لإعادة الرهائن المتبقين إلى وطنهم واستراتيجيات الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الصراع، مع التركيز على استهداف أصول حماس ذات القيمة العالية.